Rodillazo en el pecho puede desencadenar una arritmia y provocar un paro cardíaco

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El médico deportivo Cupertino Borrel explicó que el rodillazo recibido por Jesús de Miguel le provocó una conmoción cardíaca que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

El especialista señaló que el corazón de un deportista presenta un aumento de la masa muscular cardíaca por la exigencia del ejercicio.

Borrel indicó que el músculo estriado del corazón de los deportistas es diferente y desarrolla cardiomegalia o corazón agrandado.

Explicó que un impacto violento con la rodilla a nivel del pecho puede provocar una conmoción cardiovascular fuerte.

Detalló que el corazón alterado por el ejercicio cambia de ritmo y entra en una arritmia cardíaca.

Advirtió que si esa arritmia no se atiende a tiempo, el cerebro deja de recibir sangre suficiente y la persona pierde la conciencia.

El jugador dio una vuelta en unos segundos, pero su estado se agravó con el paso del tiempo.