Semanas cotizadas y salario definen el monto de la pensión por vejez en el INSS

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El monto de la pensión por vejez del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) depende de tres factores: las semanas cotizadas, el salario sobre el que se cotizó y el núcleo familiar.

El doctor Manuel Ruiz precisó que el cálculo se rige por el artículo 85 del reglamento y que el promedio salarial se obtiene de las últimas 375 semanas, equivalentes a siete años y tres meses.

La tasa de reemplazo aumenta conforme se acumulan más semanas.

Ruiz explicó que una persona con 800 semanas y un salario de 50.000 córdobas puede recibir una pensión mayor que otra con 2.000 semanas y 20.000 córdobas.

El especialista detalló que la tasa de reemplazo parte del 32 por ciento con 15 años cotizados y sube progresivamente.

Con 20 años llega al 37 por ciento, y con 40 años alcanza el 57 por ciento del promedio salarial. El reglamento garantiza un monto mínimo equivalente al 100 por ciento del salario mínimo de la actividad económica del trabajador.

Ruiz añadió que el promedio salarial no puede exceder los 1.500 dólares, monto máximo fijado por el artículo 50 de la ley. Para la pensión de invalidez y la pensión por muerte, el promedio se calcula sobre las últimas 150 semanas.