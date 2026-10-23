Sepultan en Siuna a madre e hija asesinadas en Costa Rica y capturan al sospechoso

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Los restos de Yasmina López Castro, de 47 años, y su hija de 9 recibieron cristiana sepultura en la comunidad Las Delicias, en Siuna, Caribe Norte de Nicaragua.

El sepelio ocurrió tras la repatriación de ambas víctimas, asesinadas el sábado 17 de octubre en Liberia, provincia de Guanacaste, Costa Rica. La Policía Nacional capturó al presunto agresor en el departamento de Jinotega.

El presunto agresor fue identificado como Rafael Antonio Valdés García, pareja de Yasmina y padre de la menor. Según los informes policiales, el hecho ocurrió durante la madrugada en la vivienda que habitaban las víctimas en territorio costarricense.

El velatorio en Las Delicias reunió a decenas de vecinos y amistades que acompañaron a la familia doliente.