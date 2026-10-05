Shakira y Dua Lipa unen sus voces por primera vez y hacen vibrar Madrid

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Shakira protagonizó uno de los momentos más emocionantes de su concierto en Madrid al sorprender al público con una invitada de lujo. Se trata de “Dua Lipa”, la artista colombiana invitó a la británica a subir al escenario para interpretar juntas ‘Antología’, uno de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

Ante una multitud reunida en Macondo Park, ambas cantantes compartieron por primera vez un escenario para interpretar en vivo la canción, provocando una gran ovación entre los asistentes. El encuentro también destacó por el contraste de sus estilos. Dua Lipa apareció con un atuendo negro de lentejuelas, mientras Shakira lució un conjunto rojo intenso.

Al terminar la presentación, Shakira dejó clara la admiración que siente por su colega británica y frente al público, exclamó “¿Quién es esta diosa, por favor?”. La colombiana también se declaró fan de Dua Lipa y agradeció que aceptara acompañarla en una noche tan especial.

La elección de ‘Antología’ tampoco fue casual. A finales de 2025, durante su ‘Radical Optimism World Tour’ en Bogotá, Dua Lipa ya había interpretado esta canción de Shakira acompañada únicamente por una guitarra, como un homenaje a la artista colombiana. La británica ha destacado en distintas ocasiones la influencia de Shakira y su capacidad para conectar emocionalmente con públicos de todo el mundo.

Después del concierto, la Británica compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales por la oportunidad de cantar junto a Shakira y aseguró que se llevó un recuerdo especial de esa noche. La colombiana, por su parte, respondió con un mensaje de cariño, agradeciendo que viajara especialmente para compartir el escenario con ella.

El encuentro terminó con un abrazo entre ambas artistas y dejó uno de los momentos más comentados de la noche.