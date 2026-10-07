+Show Productions confirma 5 conciertos en Nicaragua con Martin Garrix como cierre de año

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

+Show Productions confirmó cinco conciertos en Nicaragua entre octubre y noviembre, con Martin Garrix como cierre de año. Gwen García, relacionista pública de la productora, detalló que la agenda abarca géneros que van del rock en español a la música electrónica.

La agenda inicia el 23 de octubre con Abel y continúa el 14 de noviembre con Soda Stereo, según la vocera. El 20 de noviembre se presentará Solís, el 21 Los Fabulosos Cadillacs y el 28 Martin Garrix.

García destacó que el DJ anglo ha tocado en escenarios como Tomorrowland, Ultra y EDC. La productora señaló que la aceptación del público ha sido alta y que los fans pedían un gran exponente de la música electrónica.