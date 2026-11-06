Síntomas de malaria aparecen hasta 15 días después de la picadura y exigen atención médica temprana

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La malaria puede confundirse con otras enfermedades febriles, pero reconocer sus manifestaciones desde las primeras etapas resulta fundamental para buscar atención médica.

El bionalista clínico Luis Pérez señala que los síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días después de la picadura del mosquito infectado, aunque en algunos casos pueden demorar más.

Entre las señales de alerta figuran fiebre alta con escalofríos y temblores, dolor de cabeza intenso, sudoración excesiva, dolores musculares y articulares, fatiga, náuseas, vómitos y diarrea.

Las medidas preventivas se enfocan en evitar el contacto con los mosquitos y controlar su población mediante mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada.

También se recomienda utilizar repelentes de insectos, especialmente en zonas endémicas donde abunda el mosquito transmisor.

La malaria es prevenible y curable, pero no debe subestimarse, por lo que ante la aparición de estos síntomas es importante acudir a un centro de salud para recibir evaluación y diagnóstico oportunos.