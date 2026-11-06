Sistema de baja presión podría convertirse en depresión tropical y azotar con lluvias

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un sistema de baja presión que en los próximos días podría transformarse en depresión tropical está generando lluvias en el territorio nacional, algunas acompañadas con tormentas eléctricas.

Estas condiciones predominarán durante todo el fin de semana, según informaron los meteorólogos nicaragüenses.

Se esperan vientos máximos ocasionales de 25 a 40 kilómetros por hora durante el fin de semana. Para el sábado se mantiene en el Pacífico una baja presión de mil 8 milibares y se espera que se esté dando un posible ciclón tropical, propiamente una depresión tropical.

En el Caribe se registra un sistema de baja presión de mil 9 milibares, mientras que para el domingo se mantendrá la baja presión mar adentro. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno provocará lluvias fuertes en diferentes países de Centroamérica.