Sudoración excesiva al dormir afecta a entre 3 y 5% de la población mundial

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Aplicar antitranspirantes justo antes de acostarse es la estrategia de primera línea para controlar la sudoración excesiva nocturna, según la dermatóloga Génesis Pérez.

La especialista indica que este padecimiento afecta a entre 3 y 5% de la población mundial, con impacto significativo en la calidad de vida.

Pérez detalla que la hiperhidrosis nocturna se caracteriza por una sudoración excesiva e impredecible del cuerpo.

El mecanismo consiste en que la piel recibe el producto por los conductos sudoríparos mientras el cuerpo descansa.

“Generalmente, el mecanismo por el que actúan este tipo de fármacos es bloqueando el conducto de la glándula sudorípara para que no salga mucho sudor a través del conducto de la glándula”, precisa.

Asimismo, la especialista menciona que en los casos más severos se utiliza la toxina botulínica, conocida como bótox.

“El bótox o toxina botulínica es un tratamiento que ayuda a bloquear la producción de sudor por parte de la glándula del sudor”, agrega.