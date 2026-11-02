Taxista ebrio choca contra poste de concreto frente al Distrito 5 de Policía

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El conductor de un taxi, identificado como Ramón Darte, de 57 años, aparentemente se quedó dormido al volante y estrelló la unidad de transporte selectivo contra un poste de concreto frente al Distrito 5 de Policía, Managua.

La ingesta de alcohol estuvo de por medio en el incidente, que no dejó personas lesionadas. El propio conductor admitió que pudo haber bebido y que se durmió al volante.

Familiares del conductor se presentaron al lugar para remolcar el taxi lejos del distrito policial y evitar una sanción administrativa: detención por 3 días y suspensión de la licencia de conducir por 6 meses.