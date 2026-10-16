TEDx UAM presenta siete charlas bajo la pregunta “¿Y si cambiamos la pregunta?” en el Teatro Nacional

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La tercera edición de TEDx UAM reunirá siete charlas de aproximadamente 18 minutos cada una bajo el tema central ¿y si cambiamos la pregunta?, informó la coordinadora Victoria Vásquez.

El evento se realizará el jueves 22 de octubre a las 6 PM en la Sala Experimental Pilar Aguirre del Teatro Nacional Rubén Darío.

Vásquez indicó que las temáticas de los oradores parten del título principal y abarcan cualquier área. Los interesados pueden conocer a los siete expositores y sus temas en la cuenta de Instagram del evento.

Las entradas se consiguen en la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la UAM y en las cajas de tesorería de la universidad.

El coordinador Alfonso Valerio señaló que la actividad es la culminación de un proceso de formación de oradores.