Terremoto de magnitud 7 en el Tíbet deja al menos 16 muertos y 32 heridos 

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un terremoto de magnitud 7 registrado este jueves 22 de octubre en la región autónoma china del Tíbet dejó al menos 16 muertos y 32 heridos.

De manera preliminar se contabilizan 300 viviendas destruidas tras el movimiento telúrico en la zona de Nagqu. Las autoridades indican que el epicentro se registró en una zona montañosa y escasamente poblada, a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la profundidad del movimiento fue de 18 kilómetros y se confirmaron al menos seis réplicas con magnitudes de entre 5,2 y 4,3. De acuerdo con la información sobre las personas reportadas como heridas, al menos 11 permanecían en estado grave.