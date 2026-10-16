Tesla presenta el nuevo Roadster con propulsores capaces de hacerlo saltar y girar en el aire

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Tesla sorprendió con una demostración de su nuevo Roadster, un deportivo desarrollado en colaboración con SpaceX que realizó saltos, giros y otras maniobras aéreas mediante propulsores de aire comprimido. La exhibición tuvo lugar en instalaciones de pruebas de SpaceX en Texas, donde el prototipo incluso giró en el aire antes de aterrizar.

El vehículo tiene previsto iniciar su producción en 2028. Entre las prestaciones anunciadas destaca una aceleración de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo y una velocidad máxima de 370 kilómetros por hora. Sin embargo, la versión equipada con propulsores especiales no está aprobada para circular por carretera, mientras que la variante con capacidad de vuelo completo sería de acceso limitado.

El regreso del Roadster llega después de años de retrasos desde que Tesla anunció el proyecto en 2017. La compañía busca renovar el interés por su división automotriz en medio de su apuesta por la inteligencia artificial y los robots humanoides. No obstante, la demostración ha generado dudas sobre su utilidad comercial, y el precio definitivo del deportivo todavía no ha sido anunciado.