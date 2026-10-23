Tifón Champi deja un fallecido, 94 heridos y cientos de vuelos cancelados en Taiwán

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

El paso del tifón Champi mantiene en alerta a Taiwán, donde este viernes las autoridades ordenaron el cierre temporal de escuelas, oficinas y mercados financieros, además de la cancelación de aproximadamente mil vuelos, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas.

Aunque el fenómeno ha perdido intensidad durante las últimas horas, continúa representando una amenaza para el noreste de la isla, donde se esperan fuertes vientos y lluvias torrenciales.

La Administración Meteorológica Central emitió alertas marítimas y terrestres para todo el territorio, mientras que el Comando Central de Operaciones de Emergencia reportó una persona fallecida y 94 lesionadas. La víctima mortal fue arrastrada por el fuerte oleaje en una playa del condado de Pingtung, al sur del país, mientras que los heridos se registraron en accidentes de tránsito.

Como parte de las acciones de prevención, las autoridades evacuaron a 1,286 habitantes de distintas localidades. Asimismo, se suspendieron cerca de cien servicios de ferry correspondientes a diez rutas, además de interrumpirse las operaciones del ferrocarril convencional.

Según las proyecciones de la plataforma meteorológica Zoom Earth, el centro del tifón rozará el extremo nororiental de Taiwán entre la noche de este viernes 23 de octubre y la madrugada del sábado, con vientos que podrían alcanzar velocidades de entre 140 y 155 kilómetros por hora.

Posteriormente, se prevé que Champi continúe su trayectoria hacia Japón, donde llegaría el próximo lunes transformado en un ciclón extratropical.