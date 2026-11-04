Tiroteo en Washington deja tres fallecidos y dos policías gravemente heridos

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un enfrentamiento armado en el condado de Spokane, al este del estado de Washington, Estados Unidos, dejó tres personas muertas, incluido el presunto agresor y dos agentes policiales gravemente heridos.

El hecho ocurrió la tarde del martes 3 de noviembre, cuando las autoridades recibieron el reporte de una mujer que aseguró que su hermano le había disparado. Al llegar a la vivienda, los agentes intentaron ingresar y fueron recibidos con disparos, lo que provocó un intercambio de fuego con el sospechoso.

El sheriff John Nowels informó que dos personas fueron encontradas sin vida en el lugar, una dentro de la casa y otra en el patio. El presunto responsable también murió durante el enfrentamiento. La mujer que alertó a las autoridades fue trasladada a un hospital con heridas que no representan gravedad.

Los dos policías heridos, integrantes del equipo SWAT, permanecían hospitalizados en estado crítico. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que desencadenaron el tiroteo.