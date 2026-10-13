Tormenta tropical Trudy se forma en el Pacífico mientras el huracán Simon mantiene categoría 1 frente a México

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

La tormenta tropical Trudy se formó este martes 13 de octubre en el océano Pacífico, a partir de la depresión tropical Veintiuno-E, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México. A las 15:00 horas, tiempo del centro mexicano, su centro se localizó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h. Su circulación podría incrementar las probabilidades de lluvias en el sur y sureste de México.

Por otra parte, el huracán Simon permanece en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas de Jalisco y Sinaloa, con vientos sostenidos de 150 km/h y rachas de hasta 185 km/h. Las autoridades mexicanas mantienen zonas de vigilancia por los efectos de sus vientos y advierten sobre lluvias, oleaje elevado y posibles inundaciones, desbordamientos de ríos y deslaves. El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos continúan monitoreando ambos sistemas y recomiendan a la población seguir las actualizaciones oficiales.