Tornado en el centro de Chile daña viviendas y activa alerta roja 

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un tornado afectó el centro de Chile y dejó daños en 25 viviendas y la estructura de un colegio. Las autoridades declararon alerta roja en la zona tras el paso del fenómeno, ocurrido en horas de la tarde del lunes 26 de octubre.

Las autoridades no reportan personas lesionadas por el paso del tornado. Los meteorólogos informaron que el fenómeno forma parte del temporal que azota Chile desde la semana pasada en la zona centro-sur.

Las precipitaciones continuarían hasta diciembre y disminuirían a medida que se acerque el verano austral. Los especialistas esperan temperaturas elevadas por el mismo efecto del fenómeno del Niño.