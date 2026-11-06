Tos de perrera contagia a perros por vía respiratoria y vacuna solo protege contra bacteria más común

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La tos de perrera ya no se considera una sola enfermedad, sino un síndrome que abarca múltiples infecciones respiratorias, según el veterinario Noel Martínez.

El especialista explica que la bacteria Bordetella bronchiséptica es la causa más popular y altamente contagiosa entre perros que tosen.

Martínez señala que la vacuna contra la tos de perrera protege únicamente contra Bordetella bronchiséptica y algunos serotipos virales incluidos en la vacuna múltiple.

Otras bacterias como Klebsiella pneumoniae y Mycoplasma también generan signos respiratorios sin protección vacunal disponible.

El contagio ocurre en parques, veterinarias, centros de estética canina o ante cambios de temperatura que irritan los bronquios.

Las razas braquicefálicas, como bulldog francés, pug, shih tzu, bóxer y pitbull, presentan mayor predisposición por sus vías respiratorias irritadas desde el nacimiento.