Trabajador pierde una pierna por explosión en negocio de reciclaje en India

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un trabajador de un negocio de reciclaje en Hyderabad, India, quedó con una de sus piernas cercenadas luego de que se registrara una explosión en el lugar. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que los hombres realizaban su trabajo con normalidad segundos antes del accidente.

Una de las hipótesis que investiga la policía es que al parecer uno de los trabajadores habría pisado una botella plástica que presuntamente contenía sustancia química.

Eso habría provocado la detonación que dejó al trabajador con la pierna cercenada. Las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar captaron el momento exacto de la explosión.