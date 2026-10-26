Tren choca contra una grúa que cayó sobre las vías en São Paulo, Brasil

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026



Un aparatoso accidente se registró en São Paulo, Brasil, cuando un tren elevado colisionó contra una grúa que había caído minutos antes sobre las vías, generando momentos de tensión y afectaciones al tránsito en la avenida ubicada debajo de la estructura.

El incidente quedó captado en video por un ciudadano, quien también documentó los daños ocasionados por el desplome de la maquinaria, que afectó a varios vehículos.

El operador de la grúa sufrió heridas leves, mientras que las autoridades confirmaron que no se registraron más personas lesionadas.

Las autoridades investigan la causa del derrumbe mientras que la línea de monorraíl volvió a abrir el domingo.