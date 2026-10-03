Tres equipos siguen soñando con hacer historia en la MLB

San Diego Padres, Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers mantienen vivo el sueño de conquistar por primera vez en su historia la Serie Mundial. Las tres franquicias forman parte del grupo de equipos que todavía no han levantado el trofeo del Clásico de Otoño.

Los Padres avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Nacional tras eliminar a los Chicago Cubs y ahora se medirán con los Brewers. San Diego ha disputado dos Series Mundiales, en 1984 y 1998, pero cayó en ambas. Milwaukee, por su parte, solamente ha llegado una vez al Clásico de Otoño, en 1982, cuando perdió ante los St. Louis Cardinals.

En la Liga Americana, los Rays también buscan hacer historia. Tampa Bay alcanzó la Serie Mundial en 2008 y 2020, pero no pudo conseguir el campeonato. En esta postemporada, el equipo se enfrentará a los New York Yankees en la Serie Divisional.

Así, octubre ofrece una oportunidad especial para estas tres franquicias: convertir una larga espera en el primer campeonato de Serie Mundial de su historia. Padres y Brewers se disputarán un boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mientras los Rays intentarán hacer lo propio en la Americana.