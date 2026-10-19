Tres excursionistas mueren durante la erupción del volcán Dukono en Indonesia

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Tres turistas perdieron la vida tras una fuerte erupción en el volcán Dukono, en Indonesia. Según las autoridades, alrededor de 20 excursionistas ascendieron al monte pese a las restricciones establecidas por la actividad del volcán.

Varios de los turistas lograron grabar en sus teléfonos el momento en que ocurrió la erupción y cómo debieron correr para poner a salvo sus vidas.

Los equipos de emergencia fueron desplazados al lugar y se encargaron del rescate de algunos turistas que sufrieron lesiones. Fue necesario trasladar a los heridos a un hospital. Las autoridades continúan con las labores de atención en la zona.