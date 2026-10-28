Tres perros mueren envenenados en el parque de Ciudad de México

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Al menos tres perros murieron y otros tres permanecen hospitalizados tras presuntamente ingerir sustancias tóxicas ocultas en embutidos que fueron encontrados en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, en Ciudad de México.

Tras conocerse el caso, las autoridades acordonaron el área para prevenir nuevos incidentes, mientras la Fiscalía capitalina inició las investigaciones correspondientes por denuncias de crueldad animal.

Como parte de las indagaciones, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras del C5, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables.

El hecho ha generado preocupación entre los dueños de mascotas que frecuentan este espacio público, ante el riesgo que representan los alimentos presuntamente contaminados para otros animales.