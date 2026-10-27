Triple colisión en San Rafael del Sur deja a una adolescente de 16 años inconsciente

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Una adolescente de 16 años resultó lesionada e inconsciente tras una triple colisión ocurrida la mañana del martes en el casco urbano de San Rafael del Sur. La menor cayó de una moto y se golpeó la cabeza contra una acera.

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad de un negocio. Según información preliminar, un camión conducido por Jorge Mendoza invadió el carril contrario para ingresar a una calle e impactó la motocicleta conducida por José Sosa, quien llevaba a su hija al colegio.

A consecuencia del impacto, la niña cayó y quedó inconsciente. Sosa derrapó al intentar esquivar el camión y terminó colisionando con otra motocicleta que circulaba detrás del vehículo pesado.