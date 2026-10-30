Triple colisión cerca de la rotonda Jean Paul Genie deja dos vehículos con pérdidas totales

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Una triple colisión cerca de la rotonda Jean Paul Genie dejó pérdidas totales en dos vehículos y golpes leves en los conductores, sin necesidad de traslado hospitalario.

Ariana Miranda Otero, de 22 años, conductora de una de las camionetas involucradas, aparentemente irrespetó la señal de alto ubicada 800 metros al oeste de la rotonda. Al hacerlo, invadió la preferencia de Norman José Mojica, quien se desplazaba de este a oeste.

A causa del fuerte impacto, un tercer vehículo propiedad de Enrique Cabrera también resultó con daños en la carrocería.

Oficiales de la Dirección de Tránsito Nacional levantaron el croquis correspondiente para determinar las responsabilidades del percance. Las empresas aseguradoras se encargarán de cubrir los daños materiales ocasionados a terceros.