Turista argentino y un instructor mueren al estrellarse un ala delta en playa de Brasil

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un turista argentino y un instructor perdieron la vida al estrellarse el ala delta en el que volaban cuando intentaban aterrizar en la playa de São Conrado, en Brasil. Testigos describieron que la aeronave realizó una maniobra por debajo del recorrido habitual. | 42 palabras

Cuerpo de texto: El ala delta chocó con fuerza contra el muro que divide el paseo marítimo de la playa. Las víctimas fueron llevadas a un hospital, donde lamentablemente se confirmó su muerte. El turista argentino viajaba junto al instructor al momento del accidente. Las autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido en una de las playas más visitadas de Brasil.