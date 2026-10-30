Un estudio revela que más de 100 mil especies silvestres son comercializadas en el mundo

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un estudio científico publicado en la revista Science Advances identificó que al menos 107,356 especies de animales, plantas y otros organismos son comercializadas a nivel internacional, una cifra que supera más del doble las estimaciones que se manejaban anteriormente.

La investigación, desarrollada por un equipo de especialistas que recopiló información de distintas bases de datos, señala que este mercado incluye desde madera, plantas medicinales y hongos hasta animales destinados a la alimentación, mascotas y especies ornamentales. Además, destaca que gran parte de estas operaciones se realizan de manera legal.

Entre los grupos más comercializados sobresalen las plantas, especialmente las orquídeas, que representan casi dos tercios de las especies vegetales registradas. En el caso de los animales, figuran miles de mariposas, arácnidos, aves y peces que son capturados para distintos fines comerciales.

Los investigadores advierten que la extracción excesiva de ejemplares puede afectar las poblaciones silvestres y acelerar la desaparición de algunas especies. Por ello, consideran necesario fortalecer los controles, mejorar los registros internacionales y establecer medidas que garanticen la sostenibilidad del comercio de vida silvestre.