Un incendio dejó seis estaciones sin servicio en la Línea 9 del Metro de Ciudad de México

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Los usuarios de la línea 9 del Metro de Ciudad de México, enfrentan dificultades para trasladarse este miércoles 21 de octubre, tras la suspensión de trenes entre Chabacano y Plantitán por un incendio ocurrido la noche del martes.

El fuego se registró entre Velódromo y Ciudad Deportiva. Según los primeros reportes, habría comenzado por la quema de basura debajo de la estructura elevada y se extendió hacia las vías, donde dañó cableado de alta tensión y fibra óptica.

Las estaciones sin servicio son Jamaica, Mixiuhca, Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán, lo que ha complicado los desplazamientos hacia centros de trabajo y escuelas.

El director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, informó que bomberos controlaron el incendio. En tanto, el personal técnico realiza inspecciones y reparaciones para determinar el alcance de los daños y restablecer la circulación.