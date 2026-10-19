Un militar murió durante una exhibición previa a un partido de fútbol americano, en Texas

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Una exhibición militar que formaba parte de los actos previos a un partido de fútbol americano terminó en tragedia, después que uno de los participantes muriera tras sufrir una caída mientras realizaba un descenso con cuerda en el estadio de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), Estados Unidos.

El lamentable hecho se ocurrió el pasado 17 de octubre durante el encuentro entre UTSA y el equipo de la Academia Naval, una jornada dedicada a reconocer la labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas y los veteranos. El uniformado formaba parte del grupo de cuatro militares que participarían en la demostración desde lo alto del recinto hasta el terreno de juego.

Tras el accidente, equipos de emergencia acudieron para brindarle asistencia médica durante varios minutos, antes de trasladarlo en camilla a un centro hospitalario, donde murió se rindió a la muerte.

La oficina de Asuntos Públicos de la Base de la Fuerza Aérea Nellis informó que el militar estaba asignado al 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, Destacamento 2. Su identidad no había sido divulgada al momento de conocerse la noticia.

Ante lo sucedido, la universidad expresó sus condolencias a familiares del fallecido y a sus compañeros de servicio. Asimismo, puso a disposición de los estudiantes información sobre recursos de apoyo psicológico para quienes necesitaran asistencia tras presenciar el incidente.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el accidente.