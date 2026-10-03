“Un minuto por vos”: Canal 10 lleva mensaje de prevención del cáncer de mama a las calles

En el marco de las acciones de concientización sobre el cáncer de mama, Canal 10 salió a las calles y estaciones de buses de la capital para conversar con mujeres sobre la importancia de la prevención, el autoexamen de mamas y el cuidado de la salud.

A través de la iniciativa “Un minuto por vos”, se compartió un mensaje de sensibilización que busca recordar que dedicar unos minutos a conocer y cuidar el propio cuerpo puede marcar una diferencia. La actividad puso énfasis en la importancia de la detección temprana y de acudir a los servicios de salud ante cualquier cambio o señal de alerta.

Como parte de la jornada, las participantes también recibieron obsequios por su participación, entre ellos camisas y gorras, además de paquetes de dulces.

Con esta iniciativa, Canal 10, Más que televisión, continúa promoviendo mensajes relacionados con la prevención y el cuidado de la salud, invitando a las mujeres a informarse y a incorporar hábitos de autocuidado.