Un padre metió a su hijo en una bolsa para cruzar un río y llevarlo a la escuela en Vietnam

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un padre en Vietnam protagonizó una escena que ha llamado la atención por la manera en que buscó proteger a su hijo durante la temporada de lluvias. Debido al aumento del nivel de un río, cruzar la zona se volvió complicado para los estudiantes que se dirigían hacia la escuela.

Ante esta situación, el hombre decidió colocar a su hijo dentro de una gran bolsa de plástico para evitar que su ropa se mojara mientras atravesaban el río. Con el menor protegido, el padre lo cargó y cruzó junto a él hasta llegar al otro lado.

La imagen refleja el esfuerzo de muchos padres que, pese a las dificultades y las condiciones adversas, buscan la manera de garantizar que sus hijos puedan continuar asistiendo a clases.

Y no era solo él. En el pueblo de Huoi Ha, así llevaban muchos papás a sus hijos a la escuela.