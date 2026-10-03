Un sitio satírico evitó una tragedia: madre intentó contratar a un sicario para matar a su hijo

Lo que parecía una página web para contratar asesinatos terminó ayudando a las autoridades a evitar un posible crimen. En julio de 2023, Jazmin Paez, entonces de 18 años y residente de Miami, fue detenida después de que supuestamente intentara contratar a un sicario para matar a su hijo de 3 años a través de un sitio satírico que en realidad no ofrece ese tipo de servicios.

Según documentos policiales, Paez proporcionó una fotografía del menor, información sobre dónde podía ser localizado y solicitó que el ataque ocurriera lo antes posible. El responsable del sitio, Robert Innes, consideró que la petición podía ser real y alertó a la Policía de Miami-Dade. Los investigadores localizaron al niño, que estaba con su abuela y fue encontrado sano, y posteriormente un detective se hizo pasar por el supuesto sicario.

La investigación llevó a la detención de Paez, quien fue acusada de solicitar un asesinato en primer grado y otros delitos relacionados con el uso de un dispositivo de comunicación. El caso permaneció en los tribunales durante casi tres años, hasta que el 23 de marzo de 2026, ya con 20 años, Paez se declaró culpable de solicitud de asesinato en primer grado, uso ilegal de un dispositivo de comunicación y manipulación de evidencia.

En lugar de una pena de prisión, el acuerdo judicial estableció dos años de control comunitario seguidos de 12 años de libertad condicional, además de terapia conductual y otras condiciones de supervisión. También se establecieron restricciones de contacto con su hijo. Si incumple las condiciones impuestas por el tribunal, podría quedar expuesta a una pena de hasta 40 años de prisión.