Una avioneta se estrelló con tres pasajeros a bordo, en California

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Momentos de angustia vivieron varios conductores en San José, California, luego que una avioneta Cessna 177 se precipitara mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en una avenida. El Departamento de Bomberos de San José informó que en la aeronave viajaban dos adultos y un menor de edad quienes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Según la información preliminar, el piloto reportó problemas en el motor antes del accidente, una situación que lo habría llevado a buscar un lugar para descender. Sin embargo, la maniobra terminó en un choque que fue presenciado por conductores de vehículos que circulaban por el sector y quedó grabado en videos de cámaras de seguridad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar qué provocó la emergencia que obligó a la avioneta intentar aterrizar en plena vía pública.