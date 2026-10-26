Valoración descarta esquizofrenia en hombre señalado de matar a pastor evangélico en Jinotepe

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Ningún problema mental padece el sujeto señalado de asesinar al pastor evangélico Carlos Alberto Pérez, de 68 años, con múltiples estocadas. Una valoración psicológica del Instituto de Medicina Legal y un resumen clínico del hospital psiquiátrico descartaron el supuesto padecimiento.

Edwin Ricardo Tapia Guerrero, de 34 años, reconoce el hecho con claridad y sin ninguna muestra de arrepentimiento, según los especialistas. En redes sociales se había publicado que el victimario supuestamente era esquizofrénico.

Los resultados de los especialistas revelan que el sujeto tiene abuso crónico de sustancias psicotrópicas. Tapia Guerrero expresó ante los expertos en salud mental que la noche que asesinó al pastor evangélico lo hizo sin temor alguno porque andaba levantando falsos testimonios.

El hecho ocurrió el 18 de marzo de este año en la comunidad El Aguacate, jurisdicción de Jinotepe, Carazo.