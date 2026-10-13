Vaticano confirma que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón y le extirpan un lóbulo

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, luego de que una intervención quirúrgica confirmara la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, informó el Vaticano este martes 13 de octubre.

Durante la operación, realizada en el hospital Gemelli de Roma, Italia, los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice, de 71 años, mediante una técnica de cirugía asistida por video.

De acuerdo con el boletín médico divulgado por la Santa Sede, el análisis del tejido durante la intervención confirmó el diagnóstico que se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios.

La cirugía tuvo una duración aproximada de 90 minutos, aunque el pontífice permaneció en el quirófano alrededor de tres horas. El procedimiento concluyó satisfactoriamente y no se reportaron complicaciones.

Tras la operación, León XIV despertó con normalidad y regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del centro hospitalario, donde continuará bajo observación médica.

El papa había anunciado que sería operado

El pasado domingo 11 de octubre, el pontífice informó a los fieles que los médicos habían detectado un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante recientes evaluaciones médicas.

En ese momento, explicó que la lesión había sido identificada en una etapa temprana y que los especialistas recomendaron una intervención quirúrgica para retirarla.

La confirmación del cáncer se produjo tras el análisis realizado durante la operación. Las autoridades del Vaticano continúan informando sobre la evolución del estado de salud del líder de la Iglesia católica.

La noticia representa uno de los principales acontecimientos relacionados con la salud del papa desde el inicio de su pontificado, en mayo de 2025.