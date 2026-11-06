Vehículo rojo cae al fondo de un cauce en el barrio Altagracia de Managua por olvidar el freno de emergencia

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un vehículo color rojo terminó en el fondo del cauce ubicado en el barrio Altagracia, en Managua, la tarde de este viernes, luego de que su propietaria olvidó poner el freno de emergencia. El automotor se fue hacia atrás porque había quedado estacionado a pocos metros del cauce.

Afortunadamente el percance no dejó personas lesionadas, solamente cuantiosas pérdidas económicas, según el reporte.

La dueña del vehículo dijo fuera de cámara que al momento del percance se encontraba realizando unas diligencias en ese sector.

Al lugar se hicieron presentes agentes de tránsito de la Policía Nacional para realizar las investigaciones del caso, mientras que su propietaria se encontraba a la espera de una grúa para la extracción del vehículo.