Velan a vendedor fallecido en accidente de tránsito en Estelí; su familia pide justicia

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

En el anexo San Antonio en la capital se realizó la vela de Francisco Delgadillo, de 34 años, uno de los tres vendedores fallecidos el domingo, cuando el camión en el que viajaban se estrelló contra un árbol en La Trinidad, Estelí.

En el accidente también resultaron lesionadas 12 personas, entre ellas dos embarazadas y dos menores.

La familia de Francisco pide que los responsables asuman las consecuencias de la tragedia, ya que él era el sustento de sus dos hijos, de 3 y 14 años. Otro de los fallecidos está siendo velado en el barrio San Jorge, en Tipitapa.