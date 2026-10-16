Veterinario alerta que el mastocitoma es el cáncer de piel más común en perros y puede confundirse con otras lesiones

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El mastocitoma es el cáncer de piel más común en perros y suele confundirse con sarna, hongos u otras lesiones, advirtió el veterinario Noel Martínez. El especialista recomendó revisar el cuerpo de la mascota durante el baño para hallar protuberancias pequeñas.

Martínez explicó que esta enfermedad es de carácter hereditario y afecta con mayor frecuencia a razas como el bóxer. También predispone a perros braquicéfalos como bulldog francés, bulldog inglés, pug, shih tzu, poodle, bichón frisé, maltés y bichón habanero.

El tumor depende del sistema inmunológico y es sensible a la manipulación. Un golpe o un episodio de estrés, como una castración, puede acelerar su crecimiento. Cuando mide máximo 2 centímetros, el tratamiento es quirúrgico con margen oncológico.