Veterinario desmiente mitos sobre la castración y destaca sus beneficios para la salud animal

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El médico veterinario, Víctor Álvarez, afirmó que la castración en mascotas constituye una decisión responsable de salud y manejo conductual. El procedimiento debe realizarse en momentos oportunos según la especie, raza, tamaño y estado de desarrollo del animal.

El especialista explicó que la castración previene enfermedades como la prostatitis, una de las causas más comunes cuando no se castra a un paciente que no será utilizado para fines reproductivos. La intervención también reduce la carga hormonal, lo que puede disminuir la marcación territorial, la agresividad y la conducta de escape en los gatos.

Álvarez desmintió el mito de que el perro debe tener una primera monta o una cría en su primer año de vida, y aclaró que no es una ley médica.

El procedimiento debe realizarse después del año, cuando el aparato reproductivo esté completamente desarrollado.

La castración disminuye ligeramente el gasto metabólico, pero no engorda por sí sola. El especialista recomendó ajustar las porciones de alimento y mantener a la mascota en un espacio limpio, seco y tranquilo durante los primeros días de recuperación. También aconsejó utilizar un collar isabelino y administrar los analgésicos y antibióticos prescritos.