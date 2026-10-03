Victor Glover, piloto de Artemis 2: “Llevaremos humanos a Marte y para ello, ganaremos a China la carrera al polo sur de la Luna”

El astronauta estadounidense Victor Glover, piloto de la misión Artemis II de la NASA, habló sobre su experiencia alrededor de la Luna, la nueva carrera espacial y el futuro de la exploración humana. Glover, de 50 años, se convirtió en el primer astronauta negro en viajar a la Luna y en el primer piloto de la nave Orion.

Uno de los principales temas de la conversación fue la competencia espacial entre Estados Unidos y China. Glover aseguró que China tiene capacidades importantes y que la carrera hacia la Luna será exigente, pero afirmó que Estados Unidos mantiene una ventaja. Para el astronauta, el verdadero objetivo no es simplemente adelantarse a China, sino utilizar el regreso a la Luna como un paso hacia la llegada de seres humanos a Marte.

Sobre el futuro de esa misión, Glover estima que los primeros astronautas podrían llegar a Marte dentro de 10 a 20 años. Considera que los avances de compañías privadas como SpaceX y Blue Origin podrían acelerar los plazos mediante nuevas tecnologías.

El astronauta también destacó el impacto que tuvo contemplar la Tierra desde la Luna y defendió la cooperación internacional en el espacio. Tras retirarse como astronauta activo de la NASA, Glover decidió regresar a Cal Poly, la universidad donde estudió, con el objetivo de contribuir a la formación de nuevas generaciones. En octubre viajará a España para participar en el Festival Starmus, donde compartirá escenario con otros astronautas y científicos.