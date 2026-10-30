Vinicius Jr y Raphinha entre la lista de convocados para los amistosos de noviembre

El técnico Carlo Ancelotti presentó la lista de convocados de Brasil para sus próximos compromisos internacionales, en la que figuran Vinícius Júnior y Raphinha, junto a 15 futbolistas menores de 23 años. Entre las jóvenes promesas destacan Endrick, Rayan y Estêvão, quienes forman parte del proceso de renovación que impulsa el entrenador italiano con miras […]

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El técnico Carlo Ancelotti presentó la lista de convocados de Brasil para sus próximos compromisos internacionales, en la que figuran Vinícius Júnior y Raphinha, junto a 15 futbolistas menores de 23 años.

Entre las jóvenes promesas destacan Endrick, Rayan y Estêvão, quienes forman parte del proceso de renovación que impulsa el entrenador italiano con miras a los próximos cuatro años.

Brasil enfrentará a Japón el 11 de noviembre y a Singapur el día 14, en ambos casos en el Estadio Nacional de Singapur. Ancelotti señaló que busca darles minutos a los nuevos talentos y fortalecer una selección con proyección hacia el futuro.

“Estamos proyectando una selección para el futuro”, dijo Ancelotti, quien admitió que incluyó en su lista a algunos que no juegan regularmente en sus clubes, porque está pensando en la forma como progresarán y en su futuro.