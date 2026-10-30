Vinicius Jr y Raphinha entre la lista de convocados para los amistosos de noviembre

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El técnico Carlo Ancelotti presentó la lista de convocados de Brasil para sus próximos compromisos internacionales, en la que figuran Vinícius Júnior y Raphinha, junto a 15 futbolistas menores de 23 años.

Entre las jóvenes promesas destacan Endrick, Rayan y Estêvão, quienes forman parte del proceso de renovación que impulsa el entrenador italiano con miras a los próximos cuatro años.

Brasil enfrentará a Japón el 11 de noviembre y a Singapur el día 14, en ambos casos en el Estadio Nacional de Singapur. Ancelotti señaló que busca darles minutos a los nuevos talentos y fortalecer una selección con proyección hacia el futuro.

“Estamos proyectando una selección para el futuro”, dijo Ancelotti, quien admitió que incluyó en su lista a algunos que no juegan regularmente en sus clubes, porque está pensando en la forma como progresarán y en su futuro.