Vuelco de panga entre Bluefields y El Rama deja dos fallecidas y varios lesionados

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Una niña de 6 años y una joven de 22 perdieron la vida al volcarse la panga de transporte en la que viajaban en la ruta fluvial entre Bluefields y Ciudad El Rama. El accidente ocurrió en el río Escondido, en la costa Caribe Sur de Nicaragua.

En la embarcación viajaban otras 10 personas, según informaron las autoridades. Según testigos, al pasar por una curva en la comarca La Mosquitia, el conductor presuntamente perdió el control debido al fuerte oleaje provocado por el barco Charlotte.

Tras el vuelco, los pasajeros fueron auxiliados por miembros de la Fuerza Naval y Cruz Blanca en el muelle Las Viejitas. Los lesionados fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial.