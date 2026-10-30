Zoológico de Guatemala dedicará altar a mascotas fallecidas

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El recuerdo de las mascotas que dejaron huella en sus familias tendrá un espacio especial en el Parque Zoológico Nacional La Aurora, en Guatemala, que realizará una jornada conmemorativa del 30 de octubre al 1 de noviembre. La actividad también rendirá homenaje a Romina, una tigresa de Bengala que murió en marzo pasado, a los 17 años.

Como parte de esta iniciativa, el zoológico habilitará un altar comunitario para que los visitantes puedan honrar a sus animales de compañía fallecidos. Las familias podrán llevar fotografías y objetos especiales para colocarlos en un muro dedicado a conservar sus recuerdos.

La programación incluirá talleres, actividades infantiles y recorridos por las instalaciones, en el que se entregarán dulces a los niños y visitantes que lleguen disfrazados.

Las actividades comenzarán a partir de las 10:00 de la mañana y buscan integrar las tradiciones de Todos los Santos y los Fieles Difuntos con un homenaje al vínculo afectivo que las personas mantienen con sus mascotas, incluso después de su partida.