Abuelos pueden pedir la custodia de sus nietos ante un juez

Los abuelos que asumen el cuidado y crianza de sus nietos pueden solicitar legalmente la custodia mediante un proceso judicial que debe culminar con una sentencia emitida por un juez, según explicó la abogada Waleska Beteta.

La especialista en derecho señaló que esta figura legal es común en el país debido a la normalización de que los abuelos sean quienes críen a los menores, pero aclaró que obtener la custodia no es automático por el simple hecho de ser abuelo.

El proceso requiere demostrar ante el tribunal que el niño o niña estará mejor cuidado bajo el resguardo de los abuelos, garantizando siempre el interés superior del menor y el resto de derechos asociados.