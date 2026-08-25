Madre de niña de 5 años clama justicia tras presunto abuso sexual en Rivas

Erika Margarita Cajino Sandino, de 20 años, solicitó a las autoridades que se profundicen las investigaciones por el presunto abuso sexual contra su hija de 5 años. El caso ocurre en el municipio de San Jorge, Rivas, y la menor se encuentra bajo resguardo del Ministerio de la Familia.

La pareja de la madre, Carlos Alfonso López Acosta, de 62 años, se encuentra detenido como investigado por el presunto hecho. Cajino Sandino reside en el sector conocido como el Callejón El Indio, en Playa La Galpa, y asegura sentir un vacío profundo por la distancia con su hija.

Vecinos de la zona respaldan a la madre y piden que las investigaciones sean a fondo. La familia y pobladores exigen que se garantice la protección de la menor y el debido proceso para todos los involucrados.