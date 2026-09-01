Academia Vía Dellarte ofrece clases de danza, teatro y pintura para todas las edades

La Academia Vía Dellarte, ubicada en el residencial Lomas del Valle, ofrece una variada oferta multidisciplinaria. Danza, teatro, guitarra, pintura y danza árabe son algunas de las disciplinas disponibles para niños, adolescentes y adultos.

La academia cuenta también con un proyecto de iniciación musical para los más pequeños y clases de cardiorritmo para adultos. La institución, que es mixta, mantiene presencia activa en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok bajo el nombre de Vía del Arte.

Además, ofrecerán clases en verano para quienes tengan vacaciones en diciembre.