Accidente aéreo en Miami-Dade deja heridos y obliga a suspender cientos de vuelos en EE.UU. 

Un accidente aéreo en el condado de Miami-Dade, Florida, dejó cinco personas heridas, tres de ellas de gravedad, y obligó a suspender cientos de vuelos durante uno de los fines de semana de mayor actividad en Estados Unidos, según informó el cuerpo de bomberos de Miami-Dade, que desplegó más de 60 unidades de rescate y unos 200 efectivos para atender la emergencia.

El departamento reportó que una de las víctimas quedó atrapada debajo de un automóvil a causa del impacto y tuvo que ser rescatada por personal especializado en rescates técnicos, mientras las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

El accidente generó una interrupción masiva en las operaciones aeroportuarias, afectando a miles de pasajeros en pleno fin de semana de alta demanda.