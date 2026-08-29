Piloto de 29 años sobrevive tras activar paracaídas en avioneta incendiada en pleno vuelo en Brasil

Un piloto de 29 años sobrevivió a una emergencia aérea en Minas Gerais, Brasil, luego de que la avioneta que tripulaba se incendiara en pleno vuelo. El aviador activó un paracaídas integrado que sostuvo la aeronave envuelta en llamas durante el descenso.

Según los reportes, la aeronave ligera comenzó a incendiarse y posteriormente registró una explosión parcial en algunos de sus componentes, lo que obligó al piloto a recurrir al sistema de emergencia.

Habitantes de la zona grabaron el momento en que la avioneta descendía envuelta en llamas mientras permanecía suspendida del gran paracaídas diseñado para sostener y desacelerar toda la nave durante una emergencia. La aeronave terminó en una zona de vegetación donde el fuego consumió gran parte de los restos.