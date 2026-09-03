Bote que alcanzaba 343 kilómetros por hora da voltereta y deja un piloto herido en Missouri

Un aparatoso accidente durante una competencia de botes de velocidad en Missouri dejó un piloto gravemente herido. La embarcación se elevó repentinamente, dio una voltereta en el aire y cayó de forma plana sobre el agua.

El bote alcanzaba aproximadamente 343 kilómetros por hora antes del accidente, según informó la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri. El piloto de 45 años sufrió heridas graves, mientras que el copiloto de 39 años resultó ileso.

El momento del siniestro fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales. Los organizadores activaron los protocolos de emergencia tras el incidente.