Bus impacta a motociclistas en Managua y deja a dos ancianos heridos

Una pareja de adultos mayores resultó gravemente herida tras ser impactada por un bus de la Ruta 165 en el Mercado Oriental de Managua. El incidente ocurrió la tarde de este miércoles en el sector de La Caimana.

María Auxiliadora Díaz, de 68 años, sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y su acompañante, José III Estrada, de 71 años, presentó múltiples golpes. Testigos señalaron que el conductor, identificado como Gabriel Guzmán, no respetó la señal de alto y circulaba a excesiva velocidad.

Un vendedor de la zona afirmó que el busero “siempre pasa tirado” y no detiene la unidad. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Alemán Nicaragüense. Agentes de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.