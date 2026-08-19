Accidente de tránsito en España deja cuatro personas fallecidas, entre ellas dos nicaragüenses

Por María Esther Ordoñez.

Cuatro jóvenes perdieron la vida, entre ellos dos de nacionalidad nicaragüense, tras registrarse una triple colisión en una carretera de Zaragoza, España. Medios locales han identificado a uno de los connacionales con el nombre de Marlon David Lumbi Martínez. Informan que hay una quinta persona que resultó gravemente lesionada, por lo que fue llevada en helicóptero a un hospital y que las edades de las víctimas mortales oscilan entre los 18 y los 21 años.

Las investigaciones preliminares señalan que el conductor del vehículo en el que viajaban los jóvenes intentó realizar una maniobra para aventajar, sin embargo, colisionó contra otro automóvil y tras quedar en la vía fue brutalmente impactado por un furgón.

Al lugar se presentaron bomberos y agentes policiales, quienes realizan las investigaciones correspondientes para determinar lo sucedido, han informado que el conductor del furgón resultó ileso, al igual que los dos ocupantes del otro vehículo implicado en el accidente. Según testigos, la violencia del impacto dejó el automotor en el que viajaban las víctimas completamente destruido.